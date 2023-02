Odegard: Tata me vozio da igram sa Ronaldom i Modrićem, kao da me vozi u školu

Martin Odegard (Odegaard) je imao samo 16 godina kada je stigao u Real Madrid sa etiketom čuda od djeteta, koje je plaćeno tri miliona eura.

U ekipi krcatoj zvijezdama se nije snašao, bio je često na posudbama i od 2015. do 2021. godne skupio je tek 11 utakmica za madridsku ekipu.

Prodan je u Arsenal i tu je brzo postao zvijezda trenutno prvoplasirane ekipe Premijer lige.

O svom iskustvu je pisao za „The Players Tribune“ i sjetio se dana u kojem je klupski avion stigao po njega u Norvešku, a on na brzinu obukao prvo što je imao, računajući da će stići presvući prije predstavljanja.

Nije se stigao spremiti

- Mislio sam da ću to napraviti u hotelu, a odjednom sam sjedio preko puta legende Madrida Emilija Butragenja (Butragueno). Znam da ste vidjeli fotografije. On je bio u elegantnom odijelu, a ja sam u staroj majici, neistuširan rukama pokušao napraviti frizuru.

Bio je to najveći dan u mom životu, fotografije su obišle svijet. Trebao sam biti igrač kojeg je Real doveo nakon što je sve pobijedio u utrci za moj potpis, a izgledao sam kao školarac koji je došao obići stadion – prisjetio se norveški fudbaler

- Bilo je nadrealno. Bio sam premlad da bih vozio, pa me otac vodio da igram s Iskom, Ronaldom, Ramosom, Modrićem, Bejlom i Benzemom, kao da me odbacuje do škole. Svi oni su bili divni, a oni koji su pričali engleski (Kros, Modrić, Ronaldo) su se brinula za mene na početku – dodao je o svom iskustvu u svlačionici Real Madrida.

Da sam Španac

- Mediji su me proganjali jer nisam odmah ispunio očekivanja, bio sam laka meta. Bilo im je lako pisati da se patim sa prilagođavanjem.

Da sam Španac možda bi mi dali malo više šansi za rast. Iskreno, ne znam. U modernom fudbalu nema sredine, ili si najbolji potpis svih vremena ili smeće – istakao je Odegard.

Real je 2021. prvo posudio, a onda Arsenalu i prodao Odegarda. Zasad je odigrao 86 utakmica za londonski klub uz učinak od 17 golova i 13 asistencija. Ekipa Arsenala je predvođena njime lider engleske Premijer lige.