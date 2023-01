Ferdinand: Edegor je moj igrač godine

Norvežanin Martin Edegor (Odegaard) igra nevjerovatnu sezonu u dresu Arsenala, tima koji od početka sezone drži vrh tabele Premijer lige.

Edegor je na 17 utakmica engleskog šampionata postigao osam golova i upisao pet asistencija, te je definitivno jedan od zaslužnijih igrača za poziciju na kojoj se "Topnici" nalaze.

Njegovim partijama oduševljen je i legendarni Rio Ferdinand, koji je izjavio da je za njega Odegard igrač sezone, uprkos nevjerovatnim brojkama Erlinga Halanda (Halland)

- Edegor je lud. Sada ću otići tako daleko i reći da je on za sada vjerovatno moj igrač godine. Haland je uradio šta je uradio i to je sjajno. Ako ipak malo uspori sa golovima, a Edegor u međuvremenu nastavi sa dobrom formom i Arsenal osvoji Premijer ligu, on je moj igrač godine – rekao je Ferdinand.

Podsjetimo, Edegor je stigao na Emirate iz Real Madrida. Prvo 2020. godine kao posuđen igrač, a Arsenal je ljeta 2021. godine njegov ugovor otkupio za 35 miliona eura.