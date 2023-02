Napadač Hatajspora, Kamerunac Kevin Soni (24) lakše je povrijeđen u razornom zemljotresu u Turskoj.

- Ja sam musliman. Spasilo me to što sam bio budan. Htio sam čekati do 6:40 ujutro da klanjam sabah. Da sam spavao u vrijeme zemljotresa, ne bih mogao izaći iz kuće i mislim da bih bio pod ruševinama – istakao je Soni, koji je pred početak ove sezone stigao na posudbu u Hatajaspor iz grčkog Asterasa.