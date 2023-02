Trener Reala: Nije me briga hoće li ostati Asensio

Real Madrid je pobijedio ubjedljivo Elče i nastavio utrku s Barselonom za naslov prvaka Španije. Jedan od četiri gola Reala zabio je Marko Asensio (Marco), napadač kojem ugovor s Realom istječe ovog ljeta, a nije sigurno hoće li ga produžiti.

Novinari su nakon utakmice pitali trenera Reala Karla Anćelotija (Carlo Ancelotti) šta će se dogoditi s Asensiom.

- Hoće li Asensio ostati u Realu? Možda hoće, možda neće. Nije me briga. Svi imamo ove sezone teške izazove. Najvažnija stvar je da on svojom igrom da doprinos ekipi. Neka nastavi igrati kao i do sada. Onda čelnici kluba mogu odlučiti šta će napraviti s njim, rekao je Anćeloti.