Ditmar Haman oštro kritikovao Nagelsmana: Neka ide u treću ili četvrtu ligu

Ditmar Haman (Dietmar Hamann) je oštro kritikovao Julijana Nagelsmana (Julian Nagelsmann) zbog njegovog ponašanja na utakmici sa Borusijom Menhengladbah.

Trener Bajerna je vikao na sudije poslije utakmice, da bi se poslije izvinjavao.

- Razumijem da možete svašta uraditi kada vam je glava vruća, ali to je jedan trenutak. Mislim da je on znao šta će se desiti i da će danas biti na svim naslovnim stranicama. Njegove riječi se uvijek vagaju trostruko. On je trener Bajerna – kazao je Haman.

Bivši njemački reprezentativac smatra da je takvo ponašanje nedopustivo za trenera velikog kluba.

- Neka ide u treću ili četvrtu ligu i neka tamo trenira. Tamo neće nikoga biti briga kada eksplodira. Mora biti svjestan svoje odgovornosti, pošto je trener Bajerna. Vidim da se izvinio, ali se mora kontrolisati ubuduće – zaključio je Haman