Zbog glasa za Mesija, Alaba trpi rasističke uvrede

Glas za Lionela Mesija (Messi) na dodjeli FIFA Best nagrada za 2022. godinu donio je Austrijacu Davidu Alabi napade na društvenim mrežama.





Ipak, zbog glasanja za Mesija na društvenim mrežama je postao popularan i hashtag #AlabaOut, koji plasiraju nezadovoljni navijači Reala.

Alaba se jutros oglasio i dao objašnjenje.



- Što se tiče nagrade FIFA The Best austrijska reprezentacija glasa za ovu nagradu kao ekipa, ne ja sam. Svako u vijeću ekipe može glasati i tako je odlučeno. Svi znaju, posebno Karim, koliko se divim njemu i njegovim igrama te sam često govorio da je za mene najbolji napadač na svijetu, i to je još uvijek slučaj. Bez sumnje, napisao je.