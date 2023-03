Legendarni Širer hvali Ahmedhodžića: Anel je igrač za Premijer ligu

Legendarni napadač Alan Širer (Alan Shearer) biranim riječima je prokomentarisao igru našeg Anela Ahmedhodžića u pobjedi (1:0) njegovog Šefild junajteda protiv Totenhema.



- Ne mislim da je pogrešno ako kažem da ako Šefild junajted ne izbori povratak u Premijer ligu sljedeće sezone, mislim da će ovaj momak igrati u Premijeršipu. Mislim da igra izuzetno dobro – rekao je Širer i dodao:

- Ahmedhodžić igra u vrlo sličnoj ulozi kao što to želi Kris (Chris Wilder) za njegov tim. Njegovi defanzivci igraju sa dosta slobode i ulaze naprijed. Mislim da je on zaista dobar i vratit ću se na svoju poentu. On će igrati u Premijer ligi sljedeće sezone.