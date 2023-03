Golman Barselone urlao na Modrića, igrači ga smirivali

U prvoj polufinalnoj utakmici španskog Kupa kralja na Santiago Bernabeuu igraju Real Madrid i Barselona. Ovo je prvi od tri El klasika u idućih mjesec dana - revanš ogled u Kupu na rasporedu je 5. aprila, a između ta dva meča ugurao se i susret u prvenstvu 19. marta.

U centru jednog od najupečatljivijih trenutaka prvog poluvremena našao se hrvatski kapiten i veznjak Real Madrida Luka Modrić. Dogodilo se to u 34. minuti susreta prilikom jednog napada Real Madrida. Lopta je nezgodno pogodila Franka Kesija (Franck Kessie) u kaznenom prostoru Barselone i on je ostao ležati na terenu, ali igrači Real Madrida nisu željeli izbaciti loptu i prekinuti akciju. Konkretnije, Modrić to nije htio učiniti.

Igrači Barselone tražili su da protivnici iz Madrida zbog fair-playa izbace loptu i prekinu igru, ali to se nije dogodilo. Akcija se završila Modrićevim udarcem preko gola, a na to je poludio golman Katalonaca Ter Stegen. Izašao je s gola i krenuo prema Modriću bijesno urlajući na njega.

Suigrači su ga krenuli smirivati, a u tome su na kraju i uspjeli pa nije došlo do većeg okršaja s Modrićem koji nije izgledao kao da ga uopće zanima šta Ter Stegen ima reći.