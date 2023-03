Pep briljira: Izveo sam Halanda da ne sruši Mesijev rekord

Mančester siti je u subotu u četvrtfinalu FA kupa deklasirao drugoligaša Burnli s čak 6:0. Još jednom je briljirao Erling Haland (Haaland), koji je do 59. minute zabio prva tri gola za Siti, da bi ga četiri minute nakon toga Pep Gvardiola (Guardiola) izveo iz igre. Isto je napravio i utorak u Ligi prvaka, kada ga je nakon pet postignutih pogodaka izvadio u 63. minuti.

- Haland je zabio osam golova u četiri dana, to je nevjerovatno. Ja sam u Barseloni igrao 11 godina i zabio sam 11 golova, on je to skoro napravio u četiri dana, rekao je Gvardiola nakon utakmice pa ironično ispalio:

- Izveo sam ga iz igre nakon zabijena tri gola da ne bi srušio rekord Mesija (Messi) u FA kupu.