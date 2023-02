Je li puklo između Halanda i Gvardiole?

Španski „Nacional“ objavio je informaciju da počinje pucati odnos Erlinga Halanda (Haaland) i Pepa Gvardiole (Guardiole) zbog čega bi Norvežanin u bliskoj budućnosti mogao tražiti odlazak sa Etihada.

Loša atmosfera

Navodno, Gvardiola sebi zagorčava život ove sezone jer ga je "nekoliko igrača optužilo da je glavni krivac za lošu atmosferu koja se trenutno osjeća". Podsjećaju na odlazak Kansela (Cancela) na posudbu u Bajern, jer se navodno "umorio" od Gvardiole, a tvrde i kako Bernardo Silva također planira otići. Španci špekulišu kako je Haland "jako nezadovoljan stilom igre kojim igra Siti".

„Nacional“ nije propustio podsjetiti da predsjednik Reala Florentino Perez smatra kako je Haland prirodni nasljednik Karima Benzeme, te kako će "Kraljevski klub" čekati do ljeta 2024. kada će u Halandovu ugovoru postati aktivna odštetna klauzula od 200 miliona eura.

I dok pomenuti list gura Norvežanina prema Realu, Gvardiola ne ostavlja dojam da je u bilo kakvim nesuglasicama sa svojim napadačem.

- Jedan od atributa koji me najviše iznenadio kod Erlinga je njegova svjesnost kako se može poboljšati u mnogim segmentima igre. U njegovim godinama, to je najbolja stvar u koju može vjerovati. Inače bi bilo dosadno. Dok ne umremo uvijek se možemo poboljšati. To je jedina stvar u našim životima. Nikad stati - rekao je Gvardiola.

Bizarna teorija

S druge strane, dio engleskih medija zabavlja se teorijom „igra li Siti slabiji nogomet s Halandom u ekipi“. Teorija je prilično bizarna i teško "drži vodu" s obzirom na to da je Norvežanin ove sezone postigao 25 od 53 Sitijeva premierligaška gola, odnosno ukupno 31 pogodak u 27 utakmica u svim takmičenjima.

- Erling je fantastičan. Niko ništa ne govori kada zabija golove i pobjeđuje. Odjednom sada kada ne pobjeđujemo i on ne zabija, kažu: "Je li on problem, igra li Siti bolje bez njega?". Ali nisam čuo kako se neko žalio kada je zabio svoj 25. prvenstveni gol ove sezone. Ovu elipu koju sada imamo, imamo do kraja sezone. Borit ćemo se do kraja - kazao je prvotimac Sitija Kajl Voker (Kyle Walker).

Siti prošlog vikenda nije uspio iskoristiti poraz Arsenala od Evertona i približiti se "Topnicima" na samo dva boda zaostatka. Gvardiolina ekipa pala je na gostovanju kod Totenhama (1:0).