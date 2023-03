Ćavi: Iznenađuju me Anćelotijeve riječi

Ćavi (Xavi) je veliki pobjednik, trener koji će Barceloni vratiti naslov prvaka. I to već u prvoj sezoni u kojoj je od početka vodio ekipu sa Nou Kampa. Katalonac nije skrivao ponos nakon pobjede u El klasiku i ostvarenih 12 bodova prednosti uoči 12 završnih kola La Lige.

Važna pobjeda

- Ne slavimo naslov, jer ostalo je još 12 utakmica. No, to je bila vrlo važna pobjeda u El klasiku, zaslužena je, bili smo bolji, dominirali, stvarali čistije prilike... Jako sam zadovoljan, ekipa se ispraznila, dala sve od sebe. To je vrlo važna pobjeda za nas, daje nam moral i samopouzdanje. Bili smo jako dobri - istakao je Ćavi.

Potom je poslao poruku daleko iskusnijem kolegi koji vodi Real Madrid.

- Ofsajd je kod drugog gola Reala bilo očigledno. Iznenađuju me Anćelotijeve riječi, koji to dovodi u pitanje. Ofsajd je kod dokazivanja naučno. Nema više rasprave. Bez VAR-a bi bilo puno teže, zato mi se sviđa. Poštenije je tako igrati. Sretan sam što sam sve ovo proživio. Mislim da smo bili bolji i da je rezultat fer - rekao je trener Barse, koji je jako zadovoljan igrom svoje ekipe.

Bili smo bolji

- Mislim da je jedan od ključeva bio taj što smo minimizirali izgubljene lopte. Nismo dali tranziciju gostima. Bili smo odgovorni, dominirali smo u mnogim fazama. Real Madrid je moćan, zato smo u nastavku patili, ali mi moramo biti jako zadovoljni. Mi smo bili bolji. U nekim ranijim utakmicama su oni dominirali nad nama, mi smo sada - analizira Ćavi.

Na pitanje je li prisutna euforija u svlačionici, trener Barcelone je odgovorio:

- U svlačionici je bilo veselje, zadovoljstvo. Lani smo zaostajali 12 bodova. Realu smo od oktobra pobjegli 15 bodova. No, za sada smo osvojili samo Superkup, ne možemo se opustiti, ostalo je još puno kola - zaključio je Ćavi.