Mostarski vijećnik i član HRS-a tražio da se smanje sredstva Veleža i prebace Zrinjskom

Mostarski vijećnik i član HRS-a Slavko Zovko je na sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara tokom rasprave o budžetu tog grada amandmanom zatražio da se smanje sredstva namijenjena za stadion Veleža i ona prebace Zrinjskom. Tom konstatacijom je izazvao žestoku kritiku.

Zahtjev da se umanje sredstva Veleža

Zovko je kazao kako treba iz iznos od 615.000 KM za stadion Rođeni umanjiti za 250.000 KM i taj iznos prebaciti na konto stadiona HŠK Zrinjski.

- Uzimajući u obzir da HŠK Zrinjski koristi gradski stadion Pod Bijelim brijegom kao svoj domaći teren i da su na tom istom stadionu potrebna ulaganja, a s tim da je to državni prvak već X godina, nekoliko godina i zaredom. Taj klub promovira grad, promovira ovu državu i naravno da nam treba biti u interesu da je stadion tog kluba adekvatan - kazao je Zovko.

Zrinjski ne plaća ugovorenu kiriju?

Vijećnica Prve mostarske partije Adela Gosto je na izneseni amandman žestoko reagovala.

- Ne znam koliko ste upoznati, ali HŠK Zrinjski ima ugovor o kiriji od 15 hiljada KM koje nikada Gradu do sada nije isplatio, tako da ima jako ogroman dug. To je jedna stvar, druga je da je to bio stadion FK Velež koji mu je oduzet pod okolnostima kakve su se desile - rekla je Gosto.

Kolega je na to regovao navodeći kako je to gradski stadion i da iznosi neistine, pa je Gosto postavila pitanje "Ko ga je koristio? Na koji način mu je oduzet?".

Amandman HRS-ovog vijećnika je jedan u nizu amandmana na Budžet Grada Mostar za 2023. godinu koji nije prihvaćen.