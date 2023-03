Igrač iz Premijer lige optužen za više silovanja

Novi skandal potresa Premijer ligu Engleske. Kako javljaju "The Sun" i "Daily mail " jedan fudbaler koji nastupa u Premijer ligi i koji je na Svjetskom prvenstvu u Kataru nastupao za nacionalni tim uhapšen je zbog optužbe da je počinio dva silovanja.

Uz sve to mediji navode da se sada pojavila i treća žrtva spremna da svjedoči protiv njega.

Silovanja za koja je sada optužen neimenovani fudbaler desila su se u aprilu 2021. godine i junu 2022. godine, dok je treća žena koja je sada svjedočila otkrila da ju je fudbaler seksualno napastvovao u Herftfordširu u Engleskoj u februaru prošle godine. Kako navodi "The Sun" fudbaler je u pritvoru u policijskoj stanici i trenutno traje njegovo saslušanje.

Policija navodno već satima saslušava optuženog sportistu, a navodi se da je on već jednom bio u pritivoru i to prošlog jula, kada je policija pokucala na vrata njegove kuće u Sjevernom Londonu. Iako je klub za koji nastupa sve to znao, nije želio da ga suspenduje i on je tokom cijele istrage koja traje već dugo ostao dio tima.

Jedna od žrtava koja je u dvadesetim godinama je svjedočila da je silovana tokom odmora na Mediteranu. Prema njenom svedočenju pobjegla je iz hotela sa pet zvezdica gdje je bila smještena i tada je svjedočila britanskoj policiji o svom iskustvu. Pokazala je povrede i modrice na tijelu koje je zadobila u napadu. Poslije prvog hapšenja fudbaler je ponovo uhapšen nakon novih optužbi, ali su one kasnije bile povučene.