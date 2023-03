Golman koji je ubio i raskomadao djevojku postao mentalni trener

Brazilski golman Bruno Fernandeš Goleiro (Fernandes) je 2013. godine osuđen na 22 godine zatvora jer je dokazano tadašnju djevojku Elizu Samuidu ubio i dao psima da je raskomadaju, a ostatke je zalio cementom. On sada ima novi posao. Prema pisanju brazilskih medija, osuđeni ubica će postati mentalni trener i tako se posvetiti radu sa sportistima.

Pušten iz zatvora

Nakon šest godina i sedam mjeseci zatvroske kazne, njegovi advokati su podnijeli peticiju u kojoj spore obradu žalbenog zahtjeva. Peticija je odobrena od strane ministra Marka Aurelija Mela (Marco) i Bruno je pušten iz zatvora te čeka na žalbu. Nakon izlaska na slobodu dobio je niz ponuda, a prihvatio je odlazak u Bou Sport. Žalba majke ubijene djevojke nije prošla i on je ostao na slobodi.

Uživanje u kućnom pritvoru

Brazilski sud je u aprilu 2017. godine naredio da se on ponovo uhapsi pa je ponovo bio zatvoren. U julu 2019. je pušten iz zatvora i sada kaznu odrađuje u poluotvorenom programu, gdje može raditi ili trenirati preko dana, a noći mora provoditi u kućnom pritvoru. Cilj programa je da se zatvorenik svake noći vraća u zatvor, no neadekvatni objekti u zatvoru Varginja su doveli do toga da Bruno uživa u kućnom pritvoru.