Salihamidžić nakon šokantnog poraza Bajerna: Okus je gorak

Tomas Tuhel (Thomas Tuchel) je zamijenio Juliana Nagelsmana (Nagelsmann) prije manje od dvije sedmice, a nakon što je vodio Bajern do 4:2 pobjede nad Borusijom Dortmund u svojoj prvoj utakmici na čelu, njegova ekipa je sinoć šokantno izbačena od Frajburga iz Kupa Njemačke sa 2:1.

- To je gorak okus za sve nas, ali to nema veze s trenerom. To je proces. Ostavlja jako dobar dojam i radi jako dobar posao. Dan je bio gorak za sve nas, ali nastavit ćemo u subotu - poručio je direktor Bajerna Hasan Salihdmidžić.

U subotu Bajern putuje u Frajburg gdje će igrati prvenstvenu utakmicu.