Tadić dao objašnjenje sukoba i sporne gestikulacije prema Turčinu

Fejnord je sinoć, u okviru polufinala Kupa Nizozemske, poražen na svom terenu od Ajaksa, a u centru pažnje se ponovo našao srbijanski nogometaš Dušan Tadić koji je imao oštar sukob s turskim fudbalerom Orkunom Kokčuom (Kokcu).

Sukob kapitena

Tadić i Kokču su bili u borbi za loptu nakon auta za Fejnord, ali su stvari ubrzo izmakle kontroli. Tadić je prvo oborio turskog fudbalera, da bi Kokču odmah ustao i unio se u lice kapitenu Ajaksa.

Između njih su se veoma brzo stvorili sudija i saigrači, ali je Tadić napravio gestikulaciju koja ga je opet dovela u centar pažnje. Pokazao je Kokčuu najprije na usta, a potom i na pod.

Izvučeno iz konteksta

Mnogi su taj potez kapitena Ajaksa shvatili kao provokaciju na osnovu vjere Turčina, a pogotovo nizozemski mediji.

- Ma, to su sve gluposti! Prvo se desila situacija da, kao, nisam htio da nosim traku u znak podrške za Tursku i Siriju, a to je bila klupska odluka. Klub je odlučio da nosimo majice prije utakmice, kao vid podrške, što je po meni još bolje i upečatljivije, ali niko ne priča o tome. Poslije toga se desila situacija sa Kokčuom kod nas kući, mi smo se rukovali, a mediji su spinovali da nismo. On je izabrao pogrešnu stranu i onda je rekao sudiji Makeliju da nije mislio na tu stranu i to je bilo to - kazao je Tadić za Mozzart Sport.