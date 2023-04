Partizan pobjedom u Kneževini osigurao plej of

Ekipa Monaka je na domaćem parketu poražena od Partizana rezultatom 84:88 (22:18, 13:24, 21:20, 28:26).

Domaća ekipa je mnogo bolje ušla u utakmicu, pošto su startovali utakmicu serijom 12:2. Ulaskom Alekse Avramovića stvari su se dosta promijenile. Partizan je prvo spustio razliku, a onda u drugoj četvrtini totalno preokrenu, nevjerovatnom serijom Avramovića.

Početkom treće četvrtine Partizan je još više povećao svoju prednost, koja je išla i do 15 poena razlike, ali se Monako polako krenuo vraćati u utakmicu.

To im je pošlo za rukom, pošto su na 3 minute do kraja poveli. Ipak, to je bilo nedovoljno, jer su gosti iz Beograda na kraju bili pribraniji i poslije završnice koja je bila puna slobodnih bacanja, su uspjeli sačuvati živce i upisati bitnu pobjedu.

Najefikasniji u dresu Partizana su bili Zek Ledej (Zach Leday) i Aleksa Avramović sa po 22 poena.

Za Monako je najbolji bio Eli Okobo (Elie) sa 23 postignuta poena.

Partizan je ovom pobjedom osigurao prolazak u plej of, dok je Monako siguran na četvrtoj poziciji.