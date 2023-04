Na utakmici je bilo potrebno samo pet minuta kako bi se vidio gol, a on je bio plod nevjerovatne greške golmana Hamarbija Olivera Dovina.

Naime, on je pustio loptu da prođe pored njega, a, prema svemu sudeći, od bijele tačke u šesnaestercu mu se učinila lopta. On se za trenutak u potpunosti izgubio, što je iskoristio napadač domaće ekipe Beni Traore (Benie). Isti napadač je kompletirao het-trik do kraja poluvremena.

Na ovoj utakmici je debitantski nastup upisao i Adi Nalić, pošto se vratio poslije povrede nakon devet mjeseci.