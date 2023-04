Džekin Inter se plasirao u polufinale: Ide na megdan Kruniću

Nikolo Barela (Nicolo Barella) je postigao prvi gol na utakmici već u 14. minuti, poslije jedne odlične akcije u kojoj je učestvovao i Edin Džeko. On je fenomenalnim udarcem matirao golmana Benfike.

Lisabonska ekipa je uspjela izjednačiti u četvrtoj minuti sudijske nadoknade preko Petra Muse, ali je to bilo to.

Da to nije sve potrudio se i Mančester siti. Oni su na gostovanju na Allianz Areni remizirali rezultatom 1:1 (Haland 57.).

Kako to i inače biva, on je uspio da se iskupi u 57. minuti. Odličnu kontru je istrčao, predriblao Dajoa Upamekana (Dayot Upamecano) i zakucao loptu u mrežu.

Do kraja utakmice je Jozua Kimih (Joshua Kimmich) uspio izjednačiti za Bavarce iz penala, nakon što je Manuel Akanđi (Akanji) igrao rukom, ali to je bilo to od Bajerna i Siti će na megdan madridskom Realu u polufinalu.

Mančester siti je u prvoj utakmici slavio rezultatom 3:0 i to im je donijelo sigurnost.