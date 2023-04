Bajern ga je doveo kao spasitelja, a dobio je historijsku katastrofu

Tomas Tuhel (Thomas Tuchel) jedan od najuglednijih i najskupljih trenera na svijetu, prije manje od mjesec dana postao je trener Bajerna nakon što je njemački gigant smijenio Juliana Nagelsmana (Nagelsmanna) zbog velikog pada u Bundesligi od početka godine. Učinio je to pred odlučujuće utakmice sezone; prvenstveni derbi protiv Borusije Dortmund, koja mu je uzela prvo mjesto Bundeslige, i dvomeč s Mančester sitijem u četvrtfinalu Lige prvaka.

Umjesto šok-terapije Bayern je dobio katastrofu

Šok-terapija otkazom Julianu Nagelsmanu i dovođenjem Tomasa Tuhela kratkoročno ne da nije uspjela nego je rezultirala historijskim debaklom. Od prvih šest utakmica pod novim, uglednim trenerom, koji je potpisao za 12 miliona eura godišnje, Bajern je pobijedio samo dvije. Posljednji koji je imao tako užasan start na klupi Bayerna je Zoren Lerbi 1991. No on i nije bio trener. Došao je kao privremeno, prijelazno rješenje, a to je danskoj igračkoj legendi jedini trenerski angažman u karijeri.

Tuhel je s druge strane cijenjen i trofejni trener, ali je u malo vremena u Bajernu nanizao debakle. Ispao je iz kupa porazom na svom terenu (1:2) od Frajburga, pa uvjerljivim porazom (3:0) kod Mančester sitija došao na rub ispadanja iz Lige prvaka već u četvrtfinalu, a samo remijem, i to opet na svom terenu za vikend protiv davljenika Hofenhajma (1:1), šest kola prije kraja Bundeslige kompromitirao je obranu naslova.

U mjesec dana ispao iz kupa i Lige prvaka te protiv davljenika uzeo samo bod za kompromitiranje naslova u Bundesligi

Konačno, tek remijem protiv Sitija (1:1) u domaćem uzvratu ispao je u (za Bayern) ranoj fazi LP-a. Jedine dvije utakmice koje je Tuhel dobio otkako je došao u Bajern su, doduše, prvenstveni derbiji protiv Borusije (4:2) i Frajburga (1:0), ali to nipošto nije dovoljno.

Bajern posebno boli što je treću godinu zaredom ispao već u četvrtfinalu Lige prvaka. Tuhel je i u tom natjecanju ušao u historije s pogrešne strane. Postao je tek drugi trener Bajerna koji nije uspio pobijediti u prve dvije utakmice u Ligi prvaka. Prije njega to je učinio samo Otmar Hicfeld (Ottmar Hicfeld) 1998./99. No on je te sezone došao do finala Lige prvaka i osvojio njemački naslov.