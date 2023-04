Hladi se šampanjac u Mostaru: Zrinjski na korak od titule

Velež je na stadionu Rođeni u okviru 27. kola Premijer lige BiH poražen od Zrinjskog. Plemići su slavili rezultatom 0:1.

Ključni momenat utakmice se desio u 25. minuti utakmice. Nakon jednog lošeg povratnog dodavanja Pršeša, lopta je došla do Ćuže. On je proigrao Bilbiju, ali pošto se napadač nije mogao namjestiti loptu je vratio do Tomislava Kiša.

Kiš je šutirao, a lopta je na putu do gola Bogdanovića udarila od jednog igrača Veleža i prevarila golmana.

U ostatku utakmice su se ekipe smijenjivale u kreiranju šansi. Najviše se izdvaja pokušaj Nermina Haskića, ali je njegov udarac pogodio stativu i Plemići su se spasili.

Zrinjski je sada samo na korak od odbrane titule. Trenutno imaju 20 bodova više od banjalučkog Borca i u slučaju kiksa bi već sutra mogli postati novi-stari šampioni BiH. Ako se to ipak ne dogodi, oni će u srijedu imati novu šansu protiv Sarajeva.

Velež je prekinuo ovim porazom dobar niz rezultata. Oni su sada 5. sa 41 bodom, što je samo jedan manje od trećeg mjesta, koje vodi u Evropu.

Ove ekipe će igrati i u finalu Kupa BiH, koje je na rasporedu 17. maja ove godine.