Samir Nasri govorio o saradnji s Gvardiolom: Morao sam se svaki dan vagati

Samir Nasri je bio velika nada francuskog fudbala. Karijeru je počeo 2004. godine u Marseju, a odatle je četiri godine kasnije otišao u Arsenal. Fenomenalne predstave u dresu Topnika su ga preporučile Mančester sitiju u koji je prešao 2011. godine. Tamo je bio do 2016. godine, kada je otišao na posudbu u špansku Sevilju.

Svakodnevne rasprave

Tamo ga je poslao Pep Gvardiola (Guardiola), koji je u ljeto 2016. godine preuzeo Siti. Nasri se prisjetio njihove kratke saradnje na ljetnim pripremama.

- Imali smo nekoliko rasprava tada, iako smo kratko sarađivali. Bio je razočaran što imam višak kilograma i to mi je stalno govorio. On je arogantan, ali na dobar način. Zna da je najbolji trener na svijetu i svima to daje do znanja – kazao je Nasri.

Morao se vagati svaki dan

- Iz tebe izvlači maksimum i, ako to ne možeš podnijeti, nisi za njegovu ekipu. Prema meni je uvijek bio iskren i pošten, iako tada to nisam baš tako shvatao. Sjećam se na pripremama koliko je bio razočaran zbog moje kilaže. Morao sam se svaki dan vagati i on je jednom bio baš jako ljut. Vikao je na mene jer ne mogu skinuti višak kilograma. Mislim da je tada i odlučio da me Siti proda – dodao je bivši fudbaler.

- Znam da sam mu govorio da ne viče na mene, jer nisam dijete. Možda sam se tada previše opustio na odmoru, ali imao sam tešku sezonu u kojoj sam često bio povrijeđen. Imao sam i neke privatne probleme. Kad sam mu sve objasnio, izvinio mi se, ali vidio sam da neće ozbiljno računati na mene. Nisam mogao skinuti višak kilograma i to je njemu bio problem. Ubrzo sam otišao u Sevilju nakon toga – zaključio je Samir Nasri.

Nasri je u karijeri još igrao za turski Antalijaspor, Vest Hem i Anderleht. Za Francusku je u 41 utakmici zabio pet golova, a penzionisao se prije tri godine u belgijskom Anderlehtu.