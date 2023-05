Ulaznice za derbi Sarajeva i Željezničara puštene u prodaju: Cijene 5 i 10 KM

Puštene su u prodaju ulaznice za gradski derbi između Sarajeva i Željezničara koji će biti odigran u petak.

Čelnici Sarajeva su odlučili da ulaznice podijele u dvije grupe – za članove i one koji to nisu. Cijena za članove će iznositi 5 KM, a ostali će za to morati izdvojiti 10 KM.

Ulaznice se prodaju u FKS Official Store, a uskoro će biti puštene i u online prodaju na sajtu Sarajeva.

Navijači Željezničara će moći kupiti 1.850 ulaznica.

Susret 31. kola Premijer lige BiH između Sarajeva i Željezničara igra se u petak na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ s početkom u 20 sati.