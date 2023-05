Ko će umjesto Barcelone u Ligu prvaka: Pitanje koje sviju u Španiji interesuje

Skandal oko milionskih isplata Barcelone na račun kompanije potpredsjednika španske sudijske komisije, zbog kojih je novi prvak španije pod istragom UEFA-e, mogao bi teško pogoditi Barcelonu, piše španski AS.

U tekstu piše, kako bi Španiji ostalo sedam mjesta u evropskim takmičenjima, ali bi se dogodile velike promjene u distribuciji tih mjesta. Viljareal, Betis i Atletik Bilbao su najzainteresiraniji za tu preraspodjelu.

Loše za Barcelonu - dobro za ostale ekipe

- Barceloni prijeti izbacivanje iz Lige prvaka jer UEFA može suspendirati prvaka Španije iz najjačeg natjecanja i bez presude Barceloni da je kriva ako utvrdi da bi njenim nastupom bili narušeni integritet i čistoća natjecanja.

To bi bio ogroman sportski i finansijski udarac za Barcelonu, kojoj trebaju deseci i stotine miliona od Lige prvaka. Time što bi Barsi izgledno moglo smrknuti, svanulo bi nizu ostalih klubova – navode u španskom mediju.

Najviše bi to odgovaralo ekipi koja u La Ligi završi na petom mjestu. Spuštanjem crte za jedno mjesto, ta ekipa bi se popela u Ligu prvaka. Zatim bi se ne samo šesti već i sedmi klub kvalifikovao u Evropsku ligu. Slavila bi to i osmoplasirana ekipa, s obzirom da bi i oni završili u Evropi, i to u Konferencijskoj ligi.

Majorka, 12. na tabeli, razmišlja o Evropi

Viljareal bi prema trenutnom poretku kao peti uzeo Barcelonino mjesto u Ligi prvaka, ali na njega cilja i šesti Betis. Za ostala evropska mjesta koja bi se oslobodila izbacivanjem Barcelone bori se čak šest klubova.

Žirona, Atletik Bilbao, Osasuna, Sevilja i Rajo Valjekano, koji se trenutno bore za Konferencijsku ligu, borili bi se za Evropsku ligu.

Čak i Majorka, trenutno 12. ekipa La Lige, sada može razmišljati o odlasku u Evropu.