Ibričić se oglasio nakon incidenta: Tako se ne ponaša trener, nego bokser

Neprihvatljiv potez

- Iskreno, najradije to ne bih ni komentarisao. Ja sam bio sportista, sada sam sportski radnik, a to što je on napravio izlazi iz okvira prihvatljivog ponašanja u sportu. Vidjeli ste i sami da sam se samo nasmijao i da nisam uopšte reagovao na njegov udarac - rekao je Ibričić.

Velik ulog - svašta se izgovori

Ibričić je za hrvatske medije objasnio šta se zapravo desilo i objasnio šta je dovelo do ovog poteza Bogatinova sa kojim je bio u korektnim odnosima prije ovog incidenta.

- Znate kako je kad je ulog utakmice veliki, svašta se tu govori među igračima, trenerima. Mi smo se dugo borili za Evropu, a oni nisu mogli ni gore ni dolje. Rekao sam mu: „Evo ti sad pa ti igraj za Koper...“

Kasnije je to otišlo i dalje, riječ po riječ, kako to obično ide u takvim prilikama. Sve u svemu, ništa posebno, niti nešto što se ne izgovori u takvim situacijama. Trebalo je sve ostati samo na riječima, ali on je izašao iz normalnih okvira i udario me. Tako se ne ponaša nogometni trener, već bokser - kazao je Ibričić.

Podsjećamo, Ibričić danas obnaša funkciju sportskog direktora ekipe Domžala u kojima je prošle godine završio igračku karijeru.