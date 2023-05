Fudbalerke SFK 2000 Sarajevo osvojile Kup i došle do duple krune

Igračice SFK 2000 Sarajevo pobijedile su danas u Zenici mostarsku Eminu sa 1:0 u finalu Kupa Bosne i Hercegovine za seniorke, te su nakon titule u prvenstvu osvojile i drugi trofej ove sezone.

Meč je odigran u lijepom ambijentu pred solidno ispunjenim tribinama zeničkog Trening centra. Prvu priliku imala je Emina u 4. kad je Merima Gradinović izašla sama pred gol Sarajki, ali nije bila precizna.

Momenat odluke

Sličnu situaciju dvije minute poslije imala je Maja Jelčić na drugoj strani, ali ni ona nije bila uspješna.

Do kraja prvog poluvremena viđena je izjednačena igra bez izglednijih prilika za pogodak sve do 45. kad „bordo“ tim dolazi do prednosti.

Dajana Spasojević je centrirala sa desne strane, a Minela Gačanica sa peterca glavom postiže gol.

U drugom poluvremenu terensku inicijativu i više pokušaja imala je sarajevska ekipa, ali se rezultat više nije mijenjao.

Sretni zbog trijumfa

Po završetku utakmice trenerica SFK 2000 Sarajevo Samira Hurem je izjavila:

- Sretni smo zbog još jednog osvojenog trofeja. Možda nam je nedostajalo malo motivacije pa nismo bili na nivou na kojem smo navikli, ali i igračice Emine su igrale bolje nego u prethodne dvije naše međusobne utakmice.

Na kraju, najvažnije za nas je da smo pobijedili. Čestitam igračicama i stručnom štabu. Bilo je ovo pravo finale i vjerujem da je i publika mogla da uživa u kvalitetnom fudbalu. Čestitke i NS/FS BiH na odličnoj organizaciji finalne utakmice.

Atmosfera je također bila odlična i publika je napravila predivan ambijent što je dalo posebnu draž ovom finalu.

Pehare i medalje finalistima uručili su v.d. generalni sekretar NS/FS BiH Adnan Džemidžić i član Komiteta za takmičenje Vladimir Glavaš.