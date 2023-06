Mančester siti i Mančester junajted danas po prvi put u historiji igraju u finalu FA kupa.

Sitiju nije dugo trebalo da postigne gol, tačnije za to im je trebalo tek 13 sekundi. To je najbrži pogodak u historiji finala FA kupa.

Loptu sa centra su vratili do golmana Ortege, on je napucao loptu koja je došla do Erlinga Halanda (Haaland), a on ju je spustio za Ilkaja Gundoana (Ilkay Gundogan) koji je loptu zahvatio volejom i matirao golmana De Heu (Gea).

Gol pogledajte ovdje.