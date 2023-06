Ibrahim Šehić danas se priključuje pripremama reprezentacije i radit će trening regeneracije

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od srijede se u Trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine priprema za dva junska kvalifikacijska meča za Evropsko prvenstvo 2024. godine, u gostima protiv Portugala te kući protiv Luksemburga, a danas bi se pripremama trebao priključiti i prvi golman bh. tima Ibrahim Šehić.

Trener golmana bh. selekcije Siniša Mrkobrada najavio je kako će se Šehić priključiti poslijepodne te da će odmah odraditi regeneracijski trening. Ne smatra da će nešto kasniji dolazak Šehića predstavljati bilo kakav problem.

- On je prekjučer imao utakmicu. U punom je trenažnom procesu. Znate koliko je Ibrahim Šehić odbranio utakmica za Konyaspor ove sezone. Ako je iko u formi, ako je iko imao totalnu minutažu u klubu to je Ibrahim Šehić. Na njegovo iskustvo, sve što je do sada dao reprezentaciji, na njegov kapacitet - mislim da je on najmanje upitan u ovom rosteru igrača…Osim njega i Edina Džeke, svi igrači su tu i na dispoziciji. Luka Menalo znate gdje je i kojim povodom napustio kamp, ali i on će u toku sutrašnjeg dana da nam se pridruži, tako da sve ide po zacrtanom planu - kazao je Mrkobrada.

Šehić se, dodao je, nije žalio na povredu nakon utakmice protiv Besiktasa te da smatra kako će već sutra biti spreman za trening sa ekipom. Svojim golmanima, kaže Mrkobrada, nema posebno potrebu da potencira kvalitete nekog od napadača Portugala, jer su “svi vrhunska klasa”, a zadovoljan je formom svojih golmana.

-Ono što pruža Ibrahim Šehić mislim da je na dosta visokom nivou, iako njegova ekipa nije izborila plasman u Evropu - završili su negdje u sredini tabele. Njegova minutaža i produženje ugovora od prije dva-tri mjeseca u jednom takvom klubu sugeriše da su oni zadovoljni s njim. On brani dosta dobro, povrede ga mimoilaze i ja mislim da je on bez sumnje trenutno najbolji bh. golman - naglasio je Mrkobrada.

Druga dva golmana, Nikola Vasilj (St. Pauli) i Kenan Pirić (AEK Larnaca) standardno brane u svojim timovima, a uz to i jako dobro funkcioniraju zajedno.

Također, kaže kako je uočio da je novajlija Said Hamulić jako sretan što je uz selekciju te da je bio raspoložen i na treningu.

-Mislim da je zadovoljan treningom i smatra da je na pravom mjestu i da tu treba biti - dodao je Mrkobrada.

Veznjak Benjamin Tahirović (Roma) naglasio je kako su fokusirani na mečeve s Portugalom i Luksemburgom.

-Trebamo što bolje da odigramo protiv Portugala, zato što znamo da je to jedna fantastična reprezentacija. Imamo respekt prema njima, ali se nikoga ne bojimo. Tako ćemo i ući s tim mentalitetom i onda ćemo vidjeti šta će biti. Mislim da ćemo svi dati 100 posto - najavio je Tahirović.

Smatra kako će utakmica protiv Portugala biti njegova najznačajnija i najveća u dosadašnjoj karijeri.

Umjesto povrijeđenih Radeta Krunića (Milano) i Ermedina Demirovića (Augsburg), pozive su dobili igrači sa rezervnog spiska Said Hamulić (Toulouse) i Sanjin Prcić (Strasbourg)

Spisak igrača koji će konkurisati za mečeve s Portugalom i Luksemburgom: Golmani: Ibrahim Šehić (Konyaspor), Nikola Vasilj (St. Pauli), Kenan Pirić (AEK Larnaca);

Odbrana: Anel Ahmedhodžić (Sheffield United), Hrvoje Miličević (AEK Larnaca), Siniša Saničanin (Partizan), Adrian Leon Barišić (Osijek), Sead Kolašinac (Marseille), Amar Dedić (Red Bull Salzburg), Jusuf Gazibegović (Sturm Graz);

Vezni red: Amir Hadžiahmetović (Bešiktaš), Miralem Pjanić (Sharjah FC), Gojko Cimirot (Standard Liege), Dal Varešanović (FK Sarajevo), Benjamin Tahirović (AS Roma), Miroslav Stevanović (Servette);

Napad: Edin Džeko (Inter), Smail Prevljak (Eupen), Kenan Kodro (Fehervar), Nemanja Bilbija (Zrinjski) i Luka Menalo (Dinamo Zagreb).