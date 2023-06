Mbape nagovijestio odlazak iz Pariza: Kreće utrka Reala i engleskih divova za potpis Francuza

Kilijan Mbape (Kylian Mbappe) odlučio je kako neće aktivirati klauzulu po kojoj bi mu ugovor bio produžen sa PSG-om do 2025. godine. On je o tome obavijestio i čelnike kluba.

Za njegovo dovođenje su zainteresirani Čelzi i Mančester junajted. U redovima Junajteda smatraju kako bi ih francuski napadač vratio u sami vrh evropskog fudbala, dok američki vlasnik na čelu Čelzija Tod Bejli (Todd Boehly) nema problema sa trošenjem stotina miliona eura na igrače.

Njegova želja je da od Čelzija opet napravi prvaka Starog kontinenta, a već je u prvoj sezoni na pojačanja potrošio više od 600 miliona eura.

Podsjetimo, Mbape je sa PSG-om ugovorom vezan do ljeta 2024. godine, a on ima opciju da produži ugovor na još jednu godinu i za to je rok do 31. juna.

Pošto je očigledno kako on neće produžiti ugovor, „Sveci“ će ga pokušati prodati kako ne bi otišao bez odštete.