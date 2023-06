Stub odbrane Portugala biranim riječima o Džeki: Imat ćemo mnogo posla protiv njega

Defanzivac Portugala i Mančester sitija Ruben Dias najavio je duel sa Bosnom i Hercegovinom za zvaničnu stranicu Fudbalskog saveza Portugala.

Dias je prošle subote osvojio Ligu prvaka sa svojim Sitijem koji je u finalu bio bolji od Intera (1:0).

- Ako mi glas zakaže, molim vas da to shvatite. To je poseban trenutak za mene. Rekao sam to i ranije da je osvajanje Lige Šampiona nešto posebno. U istom trenutku znam da sezona još nije gotova.



Dolaze nam dva veoma važna meča u kvalifikacijama za EURO. Svaki igrač želi da predstavlja svoju zemlju i ja uživam više nego ikada kada igram za reprezentaciju - rekao je Dias.