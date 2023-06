Fotografija Mandžukića i Modrića oduševila Hrvate: Dugo su bili posvađani, a razlog je bizaran

Hrvatski fudbalski savez objavio je fotografiju Luke Modrića i Marija Mandžukića na društvenim mrežama i izazvao oduševljenje tamošnje javnosti.

Najviše zbog činjenice da su Modrić i Mandžukić bili posvađani čak tri godine. Fotografija je nastala nakon pobjede "Vatrenih" u polufinalu Lige nacija protiv Nizozemske (4:2).

Sukob iz 2014.

Modrić i Mandžukić su se posvađali uoči utakmica baraža za Mundijal u Brazilu 2014. godine, o čemu je sjajni veznjak pisao u autobiografiji "Moja igra".

- Rekao sam mu: "Hajde, Mario, idemo danas jako". Bilo je to onako kako igrači često međusobno potiču jedni druge na treningu ili utakmici, a Mandžukić me je, međutim, iznenadio svojom reakcijom.

"Samo ti gledaj sebe, pusti me", odgovorio mi je. Mislio sam da je riječ o nekom trenutnom neraspoloženju, kao da se nešto durio na mene, a nisam imao logično objašnjenje - rekao je Modrić.



Modrić je rekao kako je do tada imao dobar odnos s Mandžukićem, ali se sve promijenilo od tog događaja.

- Bili smo u stalnom kontaktu sve do tada, a onda je nastala tišina i odnos nam je zahladnio. Da mi je današnja mudrost, rasčistio bih to odmah ili u najgorem slučaju na sljedećem okupljanju reprezentacije, no i ja sam bio prkosan.

Kada se dva teška karaktera nađu u kratkom spoju, energija nestane. Meni je, iskreno rečeno, bilo krivo, ali nisam htio povući prvi potez, a očito nije ni on - rekao je Modrić.

Pravi trenutak

Međutim, njih dvojica su problem riješili uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji, na kojem je Hrvatska na kraju osvojila srebro.

- Dočekao sam pravi trenutak i inicirao razgovor. Htio sam mu reći koliko mi je žao što nemamo više blizak odnos. Zanimalo me koji je uzrok tome da više od tri godine komuniciramo isključivo kolegijalno.

Razgovarali smo otvoreno i svakim trenutkom kao da se topio led između nas, odnosno problem koji je nastao ni iz čega. Rekao mi je da se nije durio na mene, već je mislio da ja to radim - rekao je Modrić.



Podsjetimo, "Vatreni" su izborili finale Lige nacija u kojem će igrati protiv Španije.