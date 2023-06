Prijenos i u regionu i dijaspori: Poznato gdje ćete moći gledati utakmicu Portugal - BiH

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra gostuje Portugalu u okviru 3. kola kvalifikacija za Euro 2024. godine.

Poznato je gdje će navijači bh. reprezentacije moći gledati ovu utakmicu, kako u našoj zemlji, tako i u dijaspori.

Stanovnici Bosne i Hercegovine će utakmicu sa stadiona u Lisabonu moći gledati u direktnom prijenosu na programu BHRT-a i MY TV-a, a osim TV prijenosa moći ćete pratiti tekstualni prijenos na portalu Avaz.ba.

Za gledatelje u regionu osiguran je prijenos na kanalima Arena Sport (Srbija) i Sportklub (Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija).



Bh. navijači u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i Kanadi susret će moći gledati na DAZN-u.

U Portugalu utakmicu prenose kanali RTP 1 i Sport TV1. U Italiji SkySport Calcio, SKY Go Italia i NOW TV, u Francuskoj će biti prijenos na L'Equipeu i Molotovu.

Prijenos će biti omogućen i u Velikoj Britaniji na Viaplay UK. U Švedskoj utakmicu prenose Viaplay Sweden i V Sport Football, u Danskoj TV2 Play Denmark, u Norveškoj TV 2 Play i Finskoj (C More Suomi, C More Sport 2, V Sport Football).

Podsjetimo, utakmica Portugal - Bosna i Hercegovina igra se sutra od 20:45 sati.