Novi "Zmaj" Said Hamulić za "Dnevni avaz": Reprezentacija je ostvarenje sna

Napadač francuskog Tuluza Said Hamulić (23) dobio je poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine i tako ostvario svoj san. Selektor Faruk Hadžibegić pozvao je Hamulića za važne utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. protiv Portugala (17. juni) i Luksemburga (20. juni).



- Osjećam se odlično. Ovo je već ostvarenje sna. Sretan sam što sam ovdje. Ovo je samo početak, ja želim osvojiti nešto sa svojom reprezentacijom – rekao je Said Hamulić za „Dnevni avaz“.

Ogromna podrška

Vijest da je Hamulić odabrao igrati za „Zmajeve“ oduševila je bosanskohercegovačku javnost.

- Da budem iskren, nisam očekivao ovakvu podršku. To me također motivira u mojoj karijeri i tjera me da idem naprijed. Zbog ovakve podrške želim dati sve od sebe za svoju reprezentaciju – naglasio je Hamulić.

Fudbaleru Tuluza ovo je prvo okupljanje u reprezentaciji.

- Ostao sam jako iznenađen toplom dobrodošlicom. Saigrači su za dva-tri dana učinili da se osjećam kao kod kuće. Tako da želim zahvaliti svakom saigraču. Sa svima sam u dobrim odnosima – istakao je Hamulić.

Teška sezona

Iza Hamulića je teška klupska sezona. U Tuluz je zimus stigao iz redova poljskog Stal Mieleca, ali avantura u Francuskoj nije počela onako kako je zamišljao. Ove sezone je odigrao svega devet utakmica, no njegov nepokolebljivi duh mu ne dozvoljava da klone. Spreman je da se bori i pokaže šta zna.

- Ako pogledate moju karijeru... Nije dobro prošlo u Nizozemskoj, a onda sam izdominirao u Litvaniji. Nakon Bugarske sam došao u Poljsku gdje sam bio najbolji strijelac i najbolji igrač, bio sam nominovan za igrača sezone. Poslije Poljske došao je Tuluz, ali, nažalost, stvari se nisu poklopile kako bi trebale. Ali ono što ja znam jeste da sam se uvijek vraćao jači, što sam i dokazao dva puta u svojoj karijeri. Nadam se da ću isto ponoviti i sada i osjećam da bi ovo mogao biti najbolji povratak – uvjeren je Hamulić.

„Zmajevi“ u subotu gostuju u Lisabonu. Portugalci su veliki favoriti, no Hamulić ne otpisuje našu reprezentaciju. Ukoliko dobije priliku za igru, naglasio je da će dati sve od sebe.

- Vjerujem u naš sastav. Nadam se maksimalnih šest bodova, to imam u glavi, zašto ne. Naravno, Portugal nije lagan rival. Mislim da bi trebali biti ponosni i ako bi osvojili i jedan bod. Ali mislim da, ako uđemo s pravim mentalitetom i željom, da možemo osvojiti tri boda. Ako ne tri, onda barem jedan.

Moramo dati svoj maksimum. Čak i ako ne osvojimo ni bod, znat ćemo da smo dali sve od sebe za reprezentaciju i naše navijače – poručio je Said Hamulić za „Dnevni avaz“.

Kup Francuske

Said Hamulić je ove sezone odigrao devet utakmica za Tuluz s kojim je osvojio francuski Kup. Bh. napadač se nije upisivao u strijelce.

Naredna sezona prilika je da se dokaže pred francuskom publikom i da podsjeti na partije iz poljskog Stal Mieleca. Na 17 mečeva u Stal Mielecu je dao devet golova i zabilježio četiri asistencije. Hamulić prema „Transfermarktu“ vrijedi 1,5 miliona eura i sigurno je da će ta cijena rasti.