Iako briljira s Hrvatskom: Španci otkrili tri razloga zbog čega Dalića neće veliki klubovi

Rođeni Livnjak Zlatko Dalić od oktobra 2017. je selektor Hrvatske.

S Dalićem na selektorskoj klupi "Vatreni" su osvojili tri medalje - srebro i bronzu sa svjetskih prvenstava (2018. i 2022.), te srebro u Ligi nacija.

Odlični rezultati

Iako Dalić bilježi vrhunske rezultate s reprezentacijom Hrvatske, ne dobija ponude evropskih velikana. Upravo o tome je pisao madridski list "AS" koji navodi tri razloga za to.

- Dalićev CV je impresivan, ali on se nikada ne spominje u kontekstu preuzimanja nekog velikog kluba. Možda on ne želi otići, možda se osjeća ugodno predstavljajući svoju državu i to radi ponosno, ali zanimljivo je da se njegovo ime baš nikada ne spominje kada neki veliki klub traži trenera - navodi se u tekstu "AS-a".