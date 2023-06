Bilić neće, Krstajića ne daju Bugari: Ko će naslijediti Faruka Hadžibegića

- Nije me niko zvao, a i da me zvao, ne bih mogao prihvatiti, jer imam neke druge planove. Godi mi što me se spominje. To je uvijek lijepo, ali imam druge planove – poručio je Slaven Bilić za „Avaz“.

Barbarez (ne)može

Posebno je zanimljivo da se ponovo u kontekst novog selektora dovodi legendarni kapiten BiH Sergej Barbarez. Barbarez je i ranije bio kandidat kojeg je „u finalu“ utrke 2021. godine pobijedio Ivajlo Petev (Ivaylo), nakon čega je Sergej iznio niz kritika na ime Saveza. Na Barbarezove reakcije i kritike je svojevremeno reagovao predsjednik N/FSBiH Vico Zeljković.

- Barbarez je ljubomoran što nije selektor, a kako radi posao, odnosno ne radi ga nigdje, neće nikada ni biti selektor. Barem narednih osam godina – rekao je Zeljković, aludirajući na dužinu svog mandata na čelu N/FSBiH.

Iz krovne kuće bh. fudbala bi najradije stranca, koji će promijeniti pristup i ponašanje reprezentativaca. Stidljivo se spominje i ime bivšeg trenera Dinamo Zagreba Ante Čačića. Bilo kako bilo, ko god da dođe na klupu „Zmajeva“ imat će težak zadatak.

Kvalifikacije (ni)su izgubljene

Bosna i Hercegovina nakon četiri utakmice ima jednu pobjedu i tri poraza. Već za tri mjeseca nas očekuju naredne utakmice, a „Zmajevi“ će odmjeriti snage s Lihtenštajnom i Islandom. Bh. selekcija će prvo 8. septembra dočekati Lihtenštajn, a onda će tri dana kasnije na megdan Islandu.