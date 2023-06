Hadžibegić: Uvrijedila me izjava Durića, igrači me nisu izdali

Bivši selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Faruk Hadžibegić reagovao je na izjavu člana Izvršnog odbora N/FSBiH Irfana Durića koji je rekao da su svi bili protiv njega, čak i igrači.

- Uvrijedila me izjava Irfana Durića da Hadžibegić nije imao podršku, pa čak ni igrača. Ne osjećam se da me izdao igrač. Izjava me uvrijedila. Ja sam gospodski izašao poslije utakmice i rekao ja sam krivac. Mogu potvrditi podršku od igrača - rekao je u nekoliko navrata Hadžibegić za emisiju Hayat TV-a.

Hadžibegić je naveo i kako je osjetio da nema podršku svih članova Izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH. Istakao je da reprezentacija ima kvalitet.

- Kad sam vidio kakva je situacija ja sam sjeo sa predsjednikom i donijeli smo zajedničku odluku da se raziđemo. Nije otkaz. Dogovorili smo se. Shvatili smo da se napravila situacija bez razloga.

Ne može se obezbijediti neki rezultat. Reprezentacija treba još da nauči, da stekne iskustvo. Prihvatio sam velikog srca da se raziđemo, mada se nadam da ćemo biti na Evropskom prvenstvu. Sve će se rješavati u posljednjim kolima.

Reprezentacija ima kvalitet da ode na Evropsko prvenstvo. Navijam za njega ko god da bude. Nemam ljutnju prema bilo kome - naveo je Hadžibegić.