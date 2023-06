Dončić pobjesnio i obećao zlato na Svjetskom prvenstvu: Trenirat ću kao lud

Slovenski košarkaš Luka Dončić predvodit će reprezentaciju na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Japanu, Filipinima i Indoneziji.

Dončić je, prema svemu sudeći, veoma motivisan i želi ostvariti svoje ciljeve.

Naime, on je predsjedniku saveza poslije velikog neuspjeha, nakon što se nije uspio plasirati u plej-of sa svojim Dalas Maveriksima, obećao medalju sa reprezentacijom.

Obećanje predsjedniku

Predsjednik Košarkaškog saveza Slovenije Matej Erjavec je istakao da je bio sa Lukom u Dalasu kada mu je to jedan od najboljih košarkaška današnjice obećao.

- Bio je baš bijesan. Bili smo na večeri, okrenuo se ka meni i rekao „Predsjedniče, osvojit ćemo zlato na Svjetskom prvenstvu“. Nemam razlog da ga ne poslušam i da mu ne vjerujem. Viditi koliko je motivisan. Trenira kao lud, nikada ovako nije trenirao. Vjerujem da će pronaći vrijeme i za odmor – kazao je Erjavec u razgovoru za Sport Klub Slovenija i dodao:

Košarkaški fenomen

- Zvijezde takovg kalibra ne mogu uvijek igrati za reprezentaciju. Možda koriste slobodno vrijeme sa porodicama i da brinu o svom tijelu. U ovom slučaju je drugačije, Luka je fenomen. Želja da igra za Sloveniju ne nevjerovatna, željan je utakmica i rezultata i to pravi razliku. To što radi ima nevjerovatan efekat na cijelu Sloveniju, ali i Evropu i samu košarku. On promoviše svjetsku košarku – dodao je Erjavec.

Mundobasket je na programu od 25. augusta do 10. septembra ove godine i igrat će se u Japanu, Filipinima i Indoneziji. Slovenija je u grupi sa Gruzijom, Venecuelom i Zelenortskim ostvrima.