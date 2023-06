Evo kako je Zlatan Ibrahimović spasio ocu život

Scenario u kojem se Zlatan Ibrahimović ne pojavi u medijima barem jednom sedmično teško da postoji. Ipak, u to je malo ko vjerovao dok je Ibra odrastao, a jedan od njih je bio i njegov otac.

- On nije gledao moje utakmice, niti me ohrabrivao sa školom. On je imao svoje pijančenje, svoj rat i svoju jugoslovensku muziku – napisao je Ibrahimović u autobiografiji.

Šefik je te godine proveo u kafani zbog čega mu se raspao i brak.

Ipak, odjednom je Šefik počeo da se mijenja i postao je potpuno posvećen otac kada je shvatio da Zlatana čeka velika karijera. Pratio je svaki trening Zlatana, vadio je iz novina članke i dolazio na svaku utakmicu. Taj blizak ostao je do danas.

Kada je Zlatan postao uspješan Šefik je prestao piti alkohol, a ostat će upamćen njihov razgovor preko telefona.

- Dao sam gol – rekao je Zlatan, na šta je Šefik odgovorio „Opet? Pa, ti ne prestaješ.“