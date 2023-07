Halilhodžić: Znam da je Hajduk kupio utakmicu i golmana u Beogradu, mi smo bili pokradeni

- Generacija u kojoj sam igrao, iako sam bio mlađi, i ova druga s Tuceom, Kajtazom... To su, vjerojatno, dvije generacije koje su morale biti prvaci, ali smo pokradeni. Moja je generacija pokradena od Hajduka. Ja znam da su kupili utakmicu u Beogradu protiv OFK Beograda, Borota golman. Sve to znam - rekao je Halilhodžić u emisiji (Ne)uspjeh prvaka.

- To mi je jedna od mojih sportskih trauma, uz ovo što mi se dogodilo kao treneru, da me tri puta nakon izborenog SP-a maknu. Malo me to pogodilo. Jedini sam igrač koji nije dobio dozvolu da ode iz države s 28 godina, otišao sam van s 29 i pol godina.



Plasirali smo se u teškoj grupi s Italijom koja je kasnije bila svjetski prvak. U toj selekciji sam proveo devet godina, a imao sam možda petnaestak nastupa, možda tek sam desetak bio standardan.

Bio sam proglašen najboljim igračem, a bio sam rezerva. Tu je politika imala velik utjecaj. Morali su igrati neki igrači. Posebno su igrači Hajduka i Crvene zvezde imali jaku privilegiju - poručio je Halilhodžić, prenosi Index.