Bivši engleski reprezentativac: Sa šet godina zlostavljao me mamin prijatelj

Bivši engleski reprezentativac Dele Ali (Alli) vratio se u aprilu u Everton, a u posljednjem bombastičnom intervjuu je otkrio da ga je kao dijete seksualno zlostavljao prijatelj njegove majke.

U emisiji "The Overlap" s Gerijem Nevileom (Garyjem Nevilleom) otkrio je da je nedavno bio na odvikavanju od ovisnosti o tabletama za spavanje. Potom se otvorio o svojim traumatičnim iskustvima iz djetinjstva.

Prodavao drogu

- Kad sam imao šest godina, zlostavljao me mamin prijatelj... jer je moja mama bila alkoholičarka. To se dogodilo kada sam imao šest godina - rekao je.

Nogometaš Evertona je tada postao vrlo emotivan te je brisao suze dok je govorio o svojoj traumi.

- A, onda su me poslali u Afriku da se naučim disciplini. Potom sam vraćen. Sa sedam sam počeo pušiti, a onda sam s osam počeo prodavati drogu. Jedna starija osoba mi je rekla da sam manje sumnjiv kao dijete na biciklu pa bih se vozio uokolo s nogometnom loptom, a ispod bih imao drogu. Sa 11 godina objesio me s mosta... tip sa susjednog imanja.

Silazna putanja

Sa 12 sam bio posvojen, ali od tada je bilo kao da me posvojila nevjerovatna porodica. Nisam mogao tražiti bolje ljude da učine ono što su učinili za mene. Ako je Bog stvorio ljude, to su bili oni, bili su nevjerovatni i mnogo su mi pomogli. Dok sam živio s njima bilo mi je teško otvoriti im se, jer sam osjećao da je njima lako riješiti me se - nastavio je.

Priča dolazi u trenutku kada se 27-godišnjak nalazi u silaznoj putanji u svojoj karijeri nakon povratka u Englesku iz Turske te faze u kojoj je prekomjerno pio i konzumirao tablete za spavanje. U očajničkom pokušaju da se vrati na pravi put, Dele Ali se prijavio i u ustanovu za odvikavanje.