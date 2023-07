Turski mediji otkrili koliko poštovanje Džeko uživa u Fenerbahčeu

Edin Džeko je prije nekoliko dana debitovao za Fenerbahče u susretu protiv Crvene zvezde. Ono što je iznenadilo, pa i njegove najveće obožavatelje, je da se on pojavio s kapitenskom trakom oko ruke.

- Džeko je igrač svjetske klase i veliki profesionalac. On će biti naš kapiten. Pored njega, imat ćemo i dva domaća igrača koji će biti zamjenski kapiteni. To su Mert Hakan i Irfan Džan. Donijeli smo takvu odluku - riječi su trenera Fenera.

Turski mediji naglašavaju da to nije iznenađenje i da je reprezentativac BiH cijenjen u svom novom klubu. To je potvrdio i šef stručnog štaba Ismail Kartal nakon samog duela.

Međutim, to nije sve kada je u pitanju saga vezana za izbor Džeke za kapitena. Turski mediji posebno navode koga je sve on preskočio kako bi došao do kapitenske trake.

Naime, Džeko je po dolasku nadmašio najboljeg turskog igrača u klubu Irfana Džana Kahvečija (Can Kahveci), koji je bio projektovan za kapitena. I to ne samo za ovu, već i za godine koje dolaze.

Ipak, on će biti prvi zamjenik Džeke, dok će zajedno sa njim, kako je trener već naveo, ulogu zamjenika kapitena imati i Mert Hakan Jakaš (Yakas).

Džekin dolazak u klub i to što je vođa ekipe nije samo „zacementirano“ za teren. On bi, kako to radi i inače, trebao svojim saigračima biti primjer ponašanja svjetske zvijezde i van terena.