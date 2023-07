Islamofobni komentar srbijanskog fudbalera: "Djeca i žene moraju biti kao nindže"

Radovan Pankov, srbijanski fudbaler jedan je od rijetkih igrača koji je odbio preći u neki od bogatih klubova iz Saudijske Arabije, a njegovo obrazloženje zašto je to odbio u najmanju je ruku sramotno.

- Još sam mlad, želim se dokazati. U Legiji ću provesti dvije do tri godine i otići u lige petice. U formi sam, mogu igrati do 35. ili 36. godine. Imam još dovoljno vremena da se preselim na istok. Vrlo je važno pitanje porodice s kojom je nemoguće zajedno otići u Saudijsku Arabiju. Znaš kako je kad ne živiš u većem gradu, djeca i žene moraju biti kao nindže. Ne sviđa mi se to - rekao je Pankov po dolasku u Poljsku.

Doskorašnji nogometaš Crvene zvezde početkom ove sezone pojačao je redove poljske Legije iz Varšave u koju je stigao kao slobodan igrač.



Pored ponude sa Bliskog istoka srbijanski stoper je mogao otići u Japan, ali je ipak odabrao ostanak u Evropi.

Karijeru je započeo u Vojvodini, nakon čega je još igrao za Ural, AEK Larnacu, Radnički i pomenutu Crvenu zvezdu.