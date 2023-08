Saudijci ne staju, nova meta je Salah: Egipćanin pristao na platu veću od Ronaldove, čeka se Liverpul

Saudijci navodno nude Egipćaninu platu veću i od one koju ima Kristijano Ronaldo (Cristiano), a koja iznosi 200 miliona godišnje.

Al Itihad je dosad kompletirao neke fenomenalne transfere – klub su, pored Benzeme, pojačali Fabinjo (Fabinho) i Ngolo Kante (N'Golo). Sada postaje i jasnije to što su otjerali Portugalca Žotu (Jota) iz kluba. Ipak, sada im je meta mnogo veća zvijezda.

Salah je član Liverpula od 2017. godine, kada ga je u tim doveo Jirgen Klop (Jurgen Klopp) iz Rome. On ima još dvije godine na ugovoru s Liverpulom i teško da će ga se „Redsi“ tako lako odreći, ali novac nije problem za bogate Saudijce, barem su to do sad dokazali.