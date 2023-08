Lionel Mesi (Messi, 36) briljira od dolaska u Inter Majami. U osam utakmica Argentinac je zabio deset golova i triput asistirao. Nakon što je klub doveo do osvajanja Kupa liga Amerike i Meksika, čime je postao najtrofejniji nogometaš u historiji, nosio je Majami do finala US Open Cupa. Mesi uživa u SAD, a ondje ima i jake snage osiguranja. Mesija po Majamiju ukorak prati poseban tjelohranitelj.