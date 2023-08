Šteta, nije imao sreće: Pogledajte šansu Anela Ahmedhodžića u 90. minuti

Mančester siti je danas teže od očekivanog došao do trijumfa kao gost protiv Šefilda našeg Anela Ahmedhodžića (2:1) u okviru 3. kola engleske Premijer lige.

Šefild se vratio u 85. minuti preko Džejdena Boglea (Jayden) koji je pogodio nakon greške Kajla Vokera (Kyle Walker).

No, Siti je tri minute kasnije preko Rodrija došao do drugog gola. Nakon toga su "Oštrice" pokušale doći do boda, a u napad se priključio i Ahmedhodžić.

Bh. fudbaler je lijepo utrčao u šesnaesterac. Oli Mekburni (McBurnie) je centrirao s desne strane, a Ahmedhodžić je bio na lopti, no spetljao se u pokušaju da je zahvati desnom nogom.

Siti je uspio zadržati prednost do kraja utakmice i upisati nova tri boda.