Iz FK Igman objasnili šta se događalo na Grbavici: Predsjednik Željezničara je vrijeđao Zebu

Iz Igmana su objavili kako je Zeba došao u sukob s predsjednikom Željezničara Edisom Kovačevićem.

Podsjetimo, nakon pogotka Edina Cocalića u 83. minuti došlo je do verbalnog sukoba zbog čega je sportski direktor Igmana Zajko Zeba zaradio isključenje.

Fudbalski klub Igman oglasio se saopćenjem za javnost povodom dešavanja na sinoćnjoj utakmici Premijer lige BiH protiv Željezničara (0:1).

Fer odnos

- Sportski radnici, novinari, ali i šira javnost upoznati su da već godinama postoji izgrađen prijateljski, partnerski odnos između FK Željezničar i Konjica u kojem se i menadžment i igrači i navijači Željezničara osjećaju kao kod kuće. Ulaskom Igmana u Premijer ligu BiH takvi odnosi nastavili su se graditi kroz fer i sportsko nadmetanje dva kluba na terenu.

U tom duhu sportski kolektiv FK Igman će se nastaviti odnositi prema Željezničaru skrećući pažnju javnosti da se isključivo zbog ponašanja pojedinaca u posljednje vrijeme govori o "tenzijama između dva kluba". ​Koristeći i ovu priliku da igračima Željezničara čestitamo na jučerašnjoj pobjedi u isto vrijeme želimo osuditi nekorektno i nesportsko ponašanje predsjednika FK Željezničara Edisa Kovačevića koji već treću utakmicu za redom upućuje neprimjerene poruke prema FK Igman.

Vulgarne psovke

Na vulgarne psovke i vrijeđanje upućeno od Kovačevića klupi FK Igman tokom jučerašnje utakmice reagirao je sportski direktor Igmana Zajko Zeba.

Ne treba podsjećati kakvu reputaciju Željezničar ima širom BiH i regije, ali i da u Konjicu uživa ogromnu navijačku podršku, s toga je Zeba na Kovačevićeve psovke uže porodice popraćene hvatanjem za genitalije reagirao impulsivno smatrajući da to ne doliči jednom predsjedniku Željezničara niti da to zaslužuju gosti iz Konjica.

Da je riječ o osobi bez osnovnog bontonskog držanja uvjerili smo se i nakon pretposljednje utakmice kada je odbio da se rukuje s upravom FK Igman.

Imajući u vidu prethodno navedeno, smatramo obaveznim upoznati javnost da nema "obračuna s navijačima" nego da postoje pojedinci koji nedoličnim ponašanjem štete ugledu prije svega samom Željezničaru, ali i narušavaju dobre odnose dva kluba.

Iskreno se nadamo da nećemo ponovo svjedočiti događanjima koja će bacati sjenke na lijep sportski događaj, posebno ne na dobru igru kojom nogometaši Igmana hrabro i odvažno potvrđuju da su dosadašnji favoriti za osvajanje prvenstva dobili ozbiljnog protivnika u Premijer ligi BiH - naveli su iz FK Igman.