Klopp o Salahovoj budućnosti: On je naš igrač, želi da igra u Liverpoolu

Menadžer Liverpoola Jurgen Klop (Klopp) izjavio je da ne sumnja u posvećenost Mohameda Salaha klubu uprkos nagađanjima o interesovanju kluba iz Saudijske Arabije za njegov transfer.

Salah je odbacio spekulacije o transferu u Al Ittihad, koji navodno razmatra poslati bolju ponudu za 31-godišnjeg napadača nakon što su "redsi" u petak odbili onu od 150 miliona funti.

Saudijski prelazni rok zatvara se u četvrtak, ali Klopp je uvjeren da će Salah ostati u klubu, uprkos tome što je, prema izvorima "Sky Sportsa", Al Ittihad spreman platiti 200 miliona funti da dovede Egipćanina.



- Odigrao je vrhunsku utakmicu. Mo je morao da radi jako naporno i to je uradio. Nikada nisam, a ni sada, ne sumnjam u njegovu budućnost, njegovu posvećenost ovom klubu. Vjerujte mi, ne možete zamisliti koliku prašinu diže cijeli svijet i koliko smo mirni s tim. On je naš igrač, želi da igra ovdje i to je to - rekao je Klopp za "Sky Sports" nakon pobjede kluba protiv Aston Ville (3:0).