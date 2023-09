GOŠK šokirao Željezničar i slavio na Grbavici

Željezničar je poveo u 34. minuti. Žozef Amoa (Joseph Amoah) je centrirao, Drljo šutirao, a lopta se od blok odbila Nedimu Mekiću koji je posprema u mrežu. To mu je bio četvrti gol ove sezone.

Kiša koja je pala u Sarajevu natopila je travnjak stadiona Grbavica i otežala igru obje ekipe. Na prvu šansu čekali smo do 11. minute kada je Andrija Drljo šutirao pored gola. Gosti su najbolju šansu u prvom dijelu imali u 19. minuti preko Matea Ramljaka, ali odbranio je to Vedad Muftić.

I onda šok za domaće. Dino Skorup je pogodio direktno iz slobodnog udarca, no ovaj gol ide i na dušu golmana Muftića koji je loše procijenio let lopte. Gabeljani su u 74. minuti došli do preokreta, a gol je dao Esmir Hasukić.



Domaći su zaprijetili u 81. preko Amoe i 86. preko Drlje, ali nisu bili precizni krilni fudbaleri Željezničara. „Plavi“ su ipak uspjeli doći do izjednačenja, a pogodio je rezervista Dženan Haračić nakon slabe reakcije golmana gostiju Adnana Bobića.

U posljednjim trenucima GOŠK je došao do gola i velike pobjede. Nakon jedne kontre gostiju, lopta je došla do Luke Nižića koji pogađa.