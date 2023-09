Kovačević: Uprkos svemu uspjeli smo prepoloviti dug

Na danas održanoj konferenciji za medije obratili su se predsjednik FK Željezničar, Edis Kovačević i direktorica, Amira Uzunović.

Predsjednik Edis Kovačević i direktorica Amira Uzunović govorili su o svim aktuelnim temama kluba, a poseban akcenat bio je na finansijama, sportskom dijelu, izgradnji južne tribine, projektu Plavi štit, novom Shopu i izgradnji biletarnice.

Smanjenje duga

– Htjeli smo u jednoj svečanoj atmosferi, obilježavanju 102 godine kluba prenijeti pozitivne poruke o poslovanju i upoznati javnost o projetkima koje imamo paralelno sa saniranjem onoga što se zove prošlost kluba, do iskoraka što se zove budućnost. Kada su u pitanju finansije, mi smo imali neko obraćanje prije tri mjeseca gdje smo rekli da smo dug koji je na dan preuzimanja kluba bio 8.7 miliona KM smanjili na 5.2 miliona KM.

Ono što danas možemo reći sa projekcijom na dan 31.12, možemo reći da će taj dug biti smanjen za milion maraka i na 31.12 očekujemo da će dug biti 4.3 miliona.

Za nepune dvije godine kada smo u februaru 2022. krenuli u akciju učlanjenja, u akciju spašavanja kluba, uspjet ćemo dug krajem godine da prepolovimo i naravno ne samo to, već smo u te dvije godine plaćali sve naše redovne tekuće obaveze, plate, doprinose, održavanje terena, prevoz i sve druge obaveze.

Mjesečno, to je cirka 320.000 KM, koje morate obezbijediti svakog prvog. I pored toga uspjeli smo dug prepoloviti sa 8.7 na 4.3 miliona. To je veliki iskorak i ostajemo veoma posvećeni toj strategiji dugoročnoj održivosti. Džaba titule, džaba sve, ako vam je blokiran račun.

Novi iskorak

Sve smo to imali i ne želimo se više nikada dovesti u takvu situaciju. Naš apsolutni prioritet ostaje snacija dugova i to ide dobro, da ne kažemo odlično.

Napravit ćemo dalje nove iskorake i staviti klub u takve okvire da klub može pojačano investirati u prvi tim. Kada pogledamo budžet našeg tima u odnosu na konkurenciji sigurno da nismo u vrhu, već 6-7 u ligi, jer smo opterećeni prošlošću.

Mi ćemo samo ove godine skinuti 2.5 miliona duga. To je nekih 200.000 mjesečno. E da to ulažete u sport, rezultati bi bili vidljiviji.

S obzirom na to da smo naslijedili situaciji kakvu smo naslijedili, sada je prioritet da se prošlost sanira. Blizu smo postizanja cilja, svi naši navijači su svjesni, imamo strpljenje, imamo i mi i sa našim prvim timom koji je igrao Evropu, ostvario lijep uspjeh, učinio nas ponosnim i mi ostajemo u ovoj našoj strategiji tako da bude dugoročno održiv.

Ne želimo na Grbavici više misliti o licenci, to će se podrazumijevati i to ne smije biti tema.

Što se tiče juga, mi se okrećemo početkom novembra da raspišemo tender za prvu fazu radova gdje se mora riješiti klizište i pitanje stabilnosti tribine. Ide zima, vidjet ćemo kako će radovi napredovati, kojom dinamikom. U najboljem scenariju to bi bilo da jug otvorimo na početku naredne sezone i da ga otvorimo u julu. Najbitnije je da krenemo u to, sve što se krene i započne, to će se i završiti. Bitno je da uradimo kvalitetno. Jug je za nas posebna tribina i ja sam lično sretan što to kreće da se radi u mom mandatu. To je nama ogromna satisfakcija - kazao je Edis Kovačević.