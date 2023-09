Fudbaler Vest Hema u kostimu Snješka Bijelića doživio nesreću: Uništio Lamborghinija

- Ovaj razgovor je veoma sličan... i dan danas me boli. U suštini da, klizav put. Iako se automobil dobro ponaša u krivinama, u jednom trenutku je proklizao. Prepao sam se i pritisnuo kočnicu.

To je najgora stvar koju možete učiniti na ledu. Da pritisnite kočnicu. Zato što samo ubrzavate - rekao je Antonio za podcast On The Judy.

Snimao reklamu

Antonio je kazao da se nakon udarca u ogradu samo sjeća kako je vidio dim da izlazi iz prednjeg dijela automobila i pomislio je da će sve eksplodirati.

Nekoliko sati prije nesreće snimao je reklamu u kojoj pjeva popularnu dječju pjesmu "Walking in the Air" obučen kao Snješko Bijelić i zbog toga je bio prerušen i dok se vozio.